Товарооборот между Россией и Китаем вырос почти на 20%

За первые четыре месяца 2021 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 19,8%, до $40,207 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Российский экспорт в Китай вырос на 38,7% и составил около $18,19 млрд, а импорт из Китая — на 7,7%, до $22,016 млрд, это указано в официальном документе Главного таможенного управления КНР.

Перед Россией и Китаем, по словам руководства этих стран, стоит задача поднять ежегодный объем двусторонней торговли до $200 млрд. Президент России Владимир Путин в ноябре 2019 года на саммите БРИКС заявил, что такая задача является для КНР и РФ реалистичной.

Для сравнения, товарооборот Китая и Соединенных Штатов за первые четыре месяца вырос в годовом исчислении на 61,8%, до $221,65 млрд. Всего объем внешней торговли Китая за апрель 2021 года составил $484,988 млрд.

Ранее главы МИД стран G7 потратили полтора часа на обсуждение России и Китая.