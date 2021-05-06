Под Омском из-за лесного пожара сгорела половина деревни

В Большереченском районе Омской области лесной пожар уничтожил 25 из 33 домов в дереве Каракуль. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Огнем уничтожено 25 строений, из них один продуктовый магазин, 14 жилых домов, 10 строений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что люди не пострадали. Возгорание уже локализовали. В деревню приехал автобус, который довез до пункта размещения тех, чьи дома сгорели. В МЧС уточнили, что причиной пожара, вероятно, стал человеческий фактор.

Ранее в Хабаровском крае зафиксировали первый в этом году лесной пожар. Отмечается, что 13 марта неподалеку от поселка Кукан на территории Кур-Урмийского лесничества произошел пожар площадью в 20 га. Он произошел на нелесных землях, в заболоченном районе.

До этого природный пожар, возникший в Туапсинском районе, перекинулся на территорию Сочи.