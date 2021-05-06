СМИ: свыше 3,3 тыс жителей США умерли после вакцинации от COVID-19

Не менее 3 362 жителей Соединенных Штатов скончались с декабря 2020 года по 23 апреля 2021 года после вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом следует из данных системы сообщений о побочных эффектах вакцин, озвученных в эфире Fox News.

По информации телеканала, за данный период в США после прививки от коронавируса каждый день умирали порядка 30 человек.

С этими расчетами телеведущий канала Такер Карлсон допустил, что число летальных исходов после вакцинации от коронавирусной инфекции, с учетом не отображенных в статистике последних дней — достигает 3 722 умерших.

За прошедшие годы программа VAERS, по словам журналиста, неоднократно критиковалась за то, что не учитывала «побочный ущерб», получаемый в результате вакцинации и последующих летальных случаев среди американцев.

В одном из докладов, который был направлен в 2010 году в министерство здравоохранения и социальных служб США, заверялось, что в действительности говорилось лишь о «менее чем 1% неблагоприятных побочных последствий вакцин».

Карлсон заключил, что точных данных о летальных случаях после вакцинации сейчас нет.

Ранее была названа лучшая вакцина от COVID-19.