Россияне оценили предложение наказывать за оскорбления ветеранов

64% россиян поддержали предложение депутатов Госдумы приравнять оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны и оправдание преступлений нацистов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

В то же время 28% опрошенных не согласны с этим предложением. Чаще всего эта идея не вызывает одобрения среди россиян старше 45 лет.

88% респондентов подтвердили, что их родственники участвовали в Великой Отечественной войне, 43% знают истории из близких и семейных архивов, 38% не знают деталей. 6% не обладают никакой информацией об участии членов их семьи в войне.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы. По его словам, спустя годы и десятилетия 9 мая в России останется самым главным и святым праздником.

До этого сообщалось, что Путин подписал пакет об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов.