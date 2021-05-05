МВД к 2022 году получит систему распознавания видео с заменой лиц

Министерство внутренних дел России планирует к ноябрю 2022 года получить систему распознавания видео с заменой лиц «Зеркало», которое позволит выявлять признаки внутрикадрового монтажа видеоизображений при помощи нейросетей и «дипфейков», сообщает ТАСС.

Согласно контракту, проведение научно-исследовательской работы «Исследование возможных способов выявления признаков внутрикадрового монтажа видеоизображений, выполненного с помощью нейронных сетей» продлится до 30 ноября 2022 года, а цена контракта на разработку составит 3,5 млн рублей.

МВД считает, что такая система поможет экспертно-криминалистическим подразделениям проводить экспертизы изображений и видео. Основное использование преступниками «дипфейков» заключается в телефонном мошенничестве и сокрытии реального участника преступлений через замену лица на видео или фото. На данном этапе экспертизой все более частых случаев использования нейросетей занимаются непосредственно следователи и эксперты-криминалисты.

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