Число погибших при крушении метромоста в Мехико достигло 27

Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум заявила, что число погибших в результате обрушения метромоста выросло до 27. Об этом сообщает ТАСС.

Она добавила, что власти не будут выдвигать свои версии причины катастрофы и ее виновниках до появления ясных результатов расследования.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли 23 человека, госпитализированы — 65. Также отмечалось, что спасатели завершили поиск выживших на месте обрушения метромоста.

Авария произошла в районе станции «Оливос» на юге города 3 мая в 22.25 по местному времени. В результате рухнули два вагона с пассажирами с высоты около 10 метров. При обрушении под завалами оказались несколько проезжавших снизу машин. На данный момент ведется разбор завалов.