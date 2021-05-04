Спасатели завершили поиск выживших на месте обрушения метромоста в Мехико

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В Мехико завершилась спасательная операция, проходившая на месте обрушения метромоста, передает ТАСС.

«Поиск выживших прекращен», — сообщил сотрудник Управления по чрезвычайным ситуациям Мехико.

На месте продолжают работать врачи, правоохранители, бойцы Нацгвардии и военные. Идет разбор завалов с помощью спецтехники.

По последним данным, в результате ЧП погибли 23 человека, госпитализированы — 65.

Ранее сообщалось, что число погибших при крушении метромоста в Мехико выросло до 20.

Авария произошла в районе станции «Оливос» на юге города 3 мая в 22.25 по местному времени. При обрушении под завалами оказались несколько проезжавших снизу машин. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

По предварительным данным, обрушение произошло после того, как проезжающая под мостом машина столкнулось с одной из опор моста. После чего строение обрушилось вместе с находящимся на нем поездом метро.

Метро Мехико является одним из крупнейших метрополитенов в Северной Америке.