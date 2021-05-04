В результате крушения метромоста в Мехико погибли 13 человек, 70 пострадали

Крушение метромоста произошло в столице Мексики. В результате ЧП в Мехико погибли 13 человек, 70 пострадали, сообщается в Twitter местных властей.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Авария случилась на юго-востоке Мехико, в районе станций Оливос и Тесонко. При обрушении метромоста под завалами оказались несколько проезжавших снизу машин.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел в результате столкновения автомобиля с одной из опор метромоста. После чего строение обрушилось вместе с находящимся на нем поездом метро. Сейчас на месте происшествия работают полицейские и врачи.

На месте аварии задействованы волонтеры-медики, также туда направлена мэр города, Клаудиа Шейнбаум.

Власти Мексики поручили отправить всех пострадавших в больницы общего профиля в Тлауаке и Истапалапа.

Ранее мексиканские экстренные службы сообщали, что при крушении состава пострадали 80 человек, 6 человек — погибли.

До этого свыше 100 человек пострадали при аварии поезда в Египте. В железнодорожной аварии погибли восемь человек. Поезд направлялся из города Эль-Мансура в Каир.