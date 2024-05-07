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Шоколад станет еще дороже

РБК: кондитеры предупредили торговые сети о повышении цен на шоколад на 10-20%

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Depositphotos

Кондитеры в третий раз за год уведомили ретейлеров о подорожании шоколадных изделий. Цены вырастут на 10-20%. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

«Это вынужденная мера, так как шоколадные фабрики столкнулись с беспрецедентным ростом себестоимости», — отмечает исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

В апреле стоимость какао на бирже вдвое превысила рекорд 1977 года. Цена поднималась выше $11 тысяч за тонну.

На прошлой неделе какао-бобы резко начали дешеветь на фоне позитивных новостей из Нигерии, где сообщили о росте экспорта этого товара на 19% в марте. В результате фьючерсы на какао опустились ниже $7,7 тысяч за тонну.

До этого стоимость кофе сорта робуста достигла максимума с 1979 года.

Ранее в России вырос спрос на растворимый кофе в пакетиках.

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