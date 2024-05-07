«В фотошопе не нуждаюсь»: Волочкова назвала секрет стройности

Балерина Анастасия Волочкова назвала секрет своей стройности в ответ на критику своих новых фото с Мальдив. Об этом она написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам артистки, она не корректирует свои снимки и худеет благодаря спорту — водным упражнениям.

«Потому что это мной разработанный комплекс упражнений в воде, адаптированный под специфику моего тела. Он помогает в моменте избавляться от жировой прослойки и веса, подтягивает кожу», — говорит Волочкова.

Волочкова уверена, что в использовании фотошопа ее обвиняют те, кто не может «пережить ее красоту».

«Я обладаю прекрасной внешностью и стройностью тела. За этим стоит большой труд. И в фотошопе не нуждаюсь», — заключила Волочкова.

Накануне Волочкова снялась в элегантном образе во время своего отдыха на Мальдивах.

48-летняя Анастасия Волочкова предстала перед камерой в темно-сером прозрачном макси-платье, которое было украшено цветочной вышивкой. Балерина дополнила его красным браслетом и несколькими кольцами. Танцовщица собрала волосы в гладкий пучок и сделала вечерний макияж.

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