Системы вооружений Вооруженных сил РФ рассчитаны на борьбу с такими самолетами, как американские истребители F-16. Об этом заявил бывший офицер британской армии Джастин Крамп британской газете inews, передает РИА Новости.

Атаковать российские самолеты с помощью F-16, по его мнению, будет довольно трудно из-за российских ракет «воздух-воздух» большой дальности.

«Им [ВС Украины] придется усердно работать над тем, чтобы отыскать подходящие миссии, поскольку российские системы предназначены для борьбы с подобной авиацией», — сказал Крамп.

7 мая депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что первые истребители F-16 появятся на территории Украины в июле. По его информации, выпуск первых украинских пилотов F-16 планируется на конец мая, после чего станет поставлять сами истребители.

До этого генерал-майор запаса, депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что самолеты F-16 в целом неплохи, но уступают в боевых возможностях современным российским истребителям.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.