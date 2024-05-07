Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-офицер объяснил, почему ВСУ будет трудно атаковать ВС РФ американскими F-16

Экс-офицер Крамп заявил, что военные системы РФ предназначены для борьбы с F-16

close
100%
Lewis Joly/AP

Системы вооружений Вооруженных сил РФ рассчитаны на борьбу с такими самолетами, как американские истребители F-16. Об этом заявил бывший офицер британской армии Джастин Крамп британской газете inews, передает РИА Новости.

Атаковать российские самолеты с помощью F-16, по его мнению, будет довольно трудно из-за российских ракет «воздух-воздух» большой дальности.

«Им [ВС Украины] придется усердно работать над тем, чтобы отыскать подходящие миссии, поскольку российские системы предназначены для борьбы с подобной авиацией», — сказал Крамп.

7 мая депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что первые истребители F-16 появятся на территории Украины в июле. По его информации, выпуск первых украинских пилотов F-16 планируется на конец мая, после чего станет поставлять сами истребители.

До этого генерал-майор запаса, депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что самолеты F-16 в целом неплохи, но уступают в боевых возможностях современным российским истребителям.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами