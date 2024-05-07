Туристка сорвалась с канатной дороги на высоте 18 метров

В Ломбардии туристка спускалась с горы на зиплайне и сорвалась вниз из-за оборвавшегося троса. Об этом сообщает Mirror.

41-летняя Гизлан Мутахир спускалась на зиплайне над долиной в популярном туристическом месте Ломбардии. Спуск подходил к концу, когда у аттракциона неожиданно оборвался трос.

Женщина упала с высоты 18 метров. На место были вызваны экстренные службы, но спасатели не смогли помочь пострадавшей. Расследованием причин инцидента занимаются следователи.

До этого сообщалось, что в австрийском Тироле на горнолыжном курорте семья из трех человек пострадала на канатной дороге в долине Циллерталь. Кресло подъемника, в котором находилась семья из трех человек, начало двигаться назад и врезалось в другое кресло. От сильного удара женщина и ребенок сорвались вниз с высоты около 10 метров, отцу семейства удалось удержаться в кресле. Все трое были доставлены в медицинское учреждение на вертолете.

Ранее парапланерист упал с высоты, врезался в землю в пустыне и выжил.