В Совфеде оценили слова Си Цзиньпина о бомбардировке НАТО посольства КНР в Белграде

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал слова председателя КНР Си Цзиньпина о том, что бомбардировку посольства страны в Белграде со стороны НАТО нельзя забывать, сигналом для Эммануэля Макрона и Урсулы фон дер Ляйен. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Это Макрону и фон дер Ляйен послание тоже: и Франция, и Германия как члены участвовали и поддерживали бомбардировки Белграда. Макрон об этом не помнит — он тогда по дискотекам в основном ходил, фон дер Ляйен вообще убеждена, что НАТО позволено все и память у всех короткая», — написал Пушков.

По его словам, Си Цзиньпин напомнил, что это не так, и НАТО является военно-политическим противником Китая. Пекин не намерен идти у Североатлантического альянса на поводу и подыгрывать ему, считает сенатор.

До этого стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон отправился с председателем КНР Си Цзиньпином на прогулку в пиренейский горный массив, чтобы создать пространство для искренней беседы по актуальным вопросам. Макрон и Си побывают на одном из самых высоких асфальтированных горных перевалов, который одолевают участники велосоревнований «Тур де Франс», говорится в тексте. Также отмечается, что для президента Франции место поездки «имеет особое значение».

Ранее стало известно, что Си Цзиньпина рассердили требования Запада к Китаю по России.