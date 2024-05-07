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В Германии рассказали о психологическом преимуществе России в конфликте с Украиной

Die Welt: Россия одерживает психологическую победу в украинском конфликте

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kremlin.ru

Недостаток западной военной помощи привел к тому, что Россия одерживает победу в украинском конфликте не только на поле боя, но и на уровне психологии. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

Издание указывает, что ущерб, нанесенный Украине «немецкой нерешительностью» уже может быть необратимым. Наиболее ярко это проявляется в трудностях с набором новобранцев в украинскую армию.

«Именно здесь в настоящее время происходит то, что Шольц якобы пытается предотвратить – Путин в настоящее время выигрывает войну. И это на уровне психологии», — говорится в публикации.

Die Welt отмечает, что любой киевлянин в возрасте от 25 до 60 лет не может даже спокойно проехаться в метро, так как внезапно появившиеся офицеры могут в любой момент вручить повестку о призыве на военную службу. Это не нравится очень многим.

«Только на границе с Румынией и только за последние несколько месяцев украинские власти задержали более 6000 соотечественников, которые хотели спастись от призыва, тайно выехав из страны», — пишет Die Welt.

Издание приходит к выводу, что запоздалое выделение помощи со стороны Конгресса США и «нерешительная» политика канцлера Шольца в этом вопросе «подорвали боевой дух, которым обладали украинцы, когда у них были почти только советские устаревшие танки».

О том, почему на Западе перестали верить в победу Украины — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в охране Зеленского задержали предателя.

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