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Названа неожиданная команда, которая может стать чемпионом РПЛ

Экс-президент «Локо» Наумов: «Динамо» может стать неожиданным чемпионом РПЛ

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РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Золото лежит, и никто не хочет его взять. Лидеры без конца теряют очки. Казалось бы, «Зенит» сделал такой подарок «Краснодару». Выигрывай и выходи на первое место. Нет. Он проигрывает «Ахмату». И таких матчей очень много. На этом фоне «Динамо» выглядит более предпочтительно. Оно более старательно играет и вполне может стать неожиданным чемпионом», — сказал Наумов.

5 мая «Динамо» вырвало победу у «Сочи» со счетом 3:2. Константин Тюкавин открыл счет в матче во втором тайме, отправив мяч в ворота соперника пяткой. Затем команды обменялись голевыми атаками. В составе бело-голубых отличились также Бителло и Нгамале.

После 27 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) в лидеры снова вышел «Зенит» (51 очко). «Краснодар» сенсационно уступил «Ахмату» со счетом 0:1 и потерял шансы возглавить таблицу. У «быков» одинаковое количество набранных очков с «Динамо» — по 50. Они делят между собой вторую строчку таблицы.

Ранее Аршавин объяснил серию «Зенита» без побед.

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