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На Западе нашли альтернативу поддержке ВСУ

Politico: ЕС назвал гумпомощь нейтральной альтернативой финансирования ВПК Киева

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

В Евросоюзе назвали поставки гуманитарной помощи альтернативой финансирования ВПК Киева на средства от продажи замороженных активов РФ для нейтральных государств. Об этом пишет Politico.

Предполагается, что доходы от замороженных активов РФ могут разрешить передавать Украине 8 мая. Против финансирования ВСУ за счет российских активов выступают Австрия, Мальта, Кипр и Ирландия. Предполагается, что это решение также не поддержат Германия, Франция и Италия. В случае принятия решения о передаче Украине доходов от российских активов, она получит до €3 млрд к июлю 2024 года.

До этого верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Украину наладить военное производство на доходы от активов РФ.

Международный депозитарий хранит активы Центробанка РФ на сумму порядка €191 млрд. Всего на Западе заморожено российских активов на €260 млрд.

Ранее Шольц заявил, что в ЕС договорились использовать 90% доходов от активов РФ на нужды Киева.

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