Правительство России может временно разрешить вывоз бензина из страны

Министерство энергетики (Минэнерго) Российской Федерации обратилось в правительство с предложением о временной остановке действующего с 1 марта запрета экспорта бензина. Об этом заявил исполняющий обязанности вице-премьера Александр Новак, передает ТАСС.

«Минэнерго предлагает рассмотреть возможность разрешить экспорт бензина, но на какой-то период, чтобы не иметь потом дефицита», — заявил Новак.

По его словам, российский рынок бензина перенасыщен предложением.

«На сегодняшний день, действительно, у нас меры по закрытию экспорта, которые были приняты с 1 марта, сработали в полном объеме. Рынок насыщен, и даже более того — перенасыщен. Поэтому в ближайшее время мы рассмотрим в правительстве предложение Минэнерго», - добавил Новак.

В конце февраля правительство России приняло решение о введении временного запрета на вывоз бензина за рубеж и увеличении объемов продаж дизтоплива на бирже. Соответствующие постановления вступили в силу 1 марта и будут действовать до 31 августа.

Это ограничение не распространяется на поставки в рамках межгосударственных соглашений, включая страны ЕАЭС, а также на топливо, вывозимое для оказания гуманитарной помощи и личного использования граждан.

6 мая сообщалось, что апрельский экспорт мазута и нафты из России обвалился до рекордно низких отметок с начала наблюдений аналитической компании Kpler в 2017 году.

Ранее россиянам рассказали, как изменятся цены на бензин летом.