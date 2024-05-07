В Берлине запретили георгиевскую ленту и флаг России на 8 и 9 мая

Полиция Берлина запретила флаги России, георгиевские ленты и прочую символику на церемонии ко Дню Победы на советских мемориалах. Об этом сообщает Tagesschau, ссылаясь на правоохранителей.

В полиции отметили, что 8 и 9 мая на советские мемориалы в и близ Берлина запрещено приносить флаг Российской Федерации, георгиевские ленточки, символы «Z» и «V», кроме того запрещается носить военную униформу или ее части, петь и проигрывать военные марши и песни.

Ограничения не затронут сотрудников дипмиссии, официальных представителей государств и ветеранов. Такие же предписания действовали и в прошлый год.

До этого сообщалось, что в преддверии 9 мая власти Молдавии напомнили жителям страны о запрете на ношение георгиевской ленточки.

В Эстонии россиянина оштрафовали на €400 за ношение георгиевской ленточки.