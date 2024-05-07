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Российские врачи спасли пациента из Новой Зеландии, пересобрав ему сердце

В Челябинске врачи пересобрали сердце мужчине из Новой Зеландии

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ФГБУ ФЦССХ МЗ РФ (Челябинск)

Врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске восстановили сердце 61-летнему гражданину Новой Зеландии, у которого жизненно важный орган стал отказывать после перенесенного ковида. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Мужчина второй год проживает в Челябинске и занимается преподаванием английского языка в частной школе. В больницу новозеландца направил директор частной школы после того, как мужчина пожаловался на не прекращавшуюся сильную боль в груди. Врачи, осмотрев пациента, обнаружили, что у него были почти разрушены два сердечных клапана, также у него нашли врожденный порок сердца. Медики приняли решение о проведении срочной операции.

«Мы выполнили протезирование двух клапанов, пластику третьего и аортокоронарное шунтирование. Операция большая. <...> Длилась порядка четырех часов. Самая большая сложность – наличие инфекционного процесса и риск его рецидива», — поделился кардиохирург Владислав Аминов.

Вмешательство, по мнению медика, прошло успешно. На вторые сутки мужчину перевели в обычную палату. Пациенту предстоит период реабилитации, после чего он сможет вновь работать и путешествовать.

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