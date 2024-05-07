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Жена Николая Носкова назвала сроки его выписки из больницы

Супруга Носкова Марина заявила, что певца выпишут из больницы через пару дней

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Телеграм-канал «Николай Носков»

Народный артист России, экс-солист группы «Парк Горького» Николай Носков будет выписан из больницы через пару дней. Об этом в беседе с Aif.ru рассказала его супруга Марина Носкова.

По словам Носковой, состояние певца стабилизировалось.

«Курс лечения, который он сейчас проходит, по идее, плановый, он все равно должен был его пройти. Сейчас все в норме. Оснований для беспокойства нет», — говорит она.

Носкова уточнила, что концерты, запланированные на июнь, музыкант не отменял.

«Все они в силе», — подчеркнула она.

Семь лет назад Николай Носков перенес инсульт, с последствиями которого борется и сейчас. 3 мая он был госпитализирован с подозрением на пневмонию. Перед вызовом певец жаловался на сильный кашель, высокую температуру, боли в груди.

О нормализации состояния мужа Носкова рассказала 6 мая.

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