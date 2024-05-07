Названа команда, показывающая чемпионский футбол в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко назвал команду, которая в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) показывает чемпионский футбол. В комментарии «Газете.Ru» он отметил, что таковой не является «Зенит», несмотря на сильнейший в чемпионате состав.

«Каким бы для «Зенита» ни был тяжелым сезон, состав у него сильнее. Но если оценивать по игре, в последних турах «Динамо» показывает чемпионский футбол — обыгрывает «Зенит», на последних минутах выигрывает у «Сочи». Они более стабильны. Скоро должна произойти развязка», — сказал Деменко.

После 27 туров РПЛ «Зенит» идет на первом месте, набрав 51 очко — при этом сине-бело-голубые смогли добыть лишь один балл в трех последних матчах. В последнем туре «Краснодар» упустил шанс обогнать петербуржцев, проиграв «Ахмату» 0:1 и оставшись на втором месте с 50 очками. При этом столько же баллов на счету «Динамо», которое выиграло четыре последних матчах подряд. В 28-м туре «Зенит» сыграет с ЦСКА, «Краснодар» — со «Спартаком», а «Динамо» — с «Балтикой».

Ранее была названа причина проблем «Зенита» в концовке сезона.