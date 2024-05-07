Китаист оценил итоги визита Си Цзиньпина во Францию

Директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал итоги визита председателя КНР Си Цзиньпина во Францию. Эксперт подчеркнул, что французскому президенту Эммануэлю Макрону не удалось убедить лидера Китая в необходимости надавить на Россию. Пекин, по его словам, негативно относится к попыткам диктовать ему условия.

«Во время визита во Францию Си Цзиньпин подтвердил, что точка зрения Китая на украинский конфликт не меняется. Страна убеждена, что переговоры должны вестись между заинтересованными сторонами. Кроме того, КНР поддерживает идею диалога без предварительных условий», — сказал Маслов.

Он добавил, что устойчивую позицию Китая в отношении России можно объяснить и тем, что, несмотря на преимущества сотрудничества с Европой, Пекин заметно проигрывает в политической устойчивости в случае разрыва отношений с Москвой. У двух государств, по словам эксперта, единое видение по решению ряда глобальных проблем.

До этого The New York Times писала, что попытка Макрона убедить Си Цзиньпина оказать давление на Россию в вопросе Украины не привела к каким-либо результатам.

По информации издания, лидер КНР решительно выступил против критики его страны за тесные отношения с Россией. Он подчеркнул, что против того, чтобы украинский кризис использовался для перекладывания ответственности на третьи страны, очернения их репутации и инициирования новой холодной войны.

Ранее Макрон и Си Цзиньпин выступили за создание независимой Палестины.