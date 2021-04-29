США предоставят Индии помощь для борьбы с COVID-19 на более $100 млн

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США предоставят Индии помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции более чем на $100 млн, передает пресс-служба Белого дома.

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