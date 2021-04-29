Почти 20 рейсов отменили и задержали в московских аэропортах

В аэропортах Москвы задержали и отменили 18 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Такие сведения представлены по состоянию на 0.10 мск.

Согласно им, в Домодедово было отменено три вылета и три рейса задержано.

Кроме того, во Внуково четыре рейса задержали, а три — отменили.

Также в Шереметьево было задержано пять вылетов.

Информация о задержках и отменах рейсов в Жуковском отсутствует.

На прошлой неделе стало известно, что Россия и Эстония возобновили авиасообщение.

С 27 марта 2020 года российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за пандемии коронавируса. Исключением стали вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы. С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять международные авиаперелеты.