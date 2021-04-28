Вильфанд рассказал о теплой погоде в Европейской России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в начале мая на юге Европейской России и на юге Западной Сибири установится теплая погода, температура будет достигать до 20 градусов. Об этом сообщает РИА Новости.

«На юге Европейской России в первые дни мая температура будет близка к обычным значениям, 18–20 градусов. Это норма, но не выше. Конечно же, уже веселее. Туда смело можно ехать. Комфортная нормальная погода – не жарко, но комфортно», — сказал Вильфанд.

Вильфанд добавил, что на юге Западной Сибири также установится теплая погода.

«Температура от 16 до 20 градусов в Омской, Томской, Новосибирской областях», — сказал Вильфанд.

Кроме того, на Таймыре ожидается аномально теплая погода, на 8–10 градусов выше нормы, добавил Вильфанд.

Ранее ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что с 6 мая температура воздуха в столице начнет стремительно повышаться, усилится южная тяга ветров.