Дан старт акции «Георгиевская ленточка-2021»

Ежегодная акция «Георгиевская ленточка» стартовала во вторник в Москве.

В свой 16-й год акция «Георгиевская ленточка» проходит в офлайн-формате с 27 апреля по 9 мая включительно во всех регионах России.

Предполагается, что к участию в акции присоединятся также страны как ближнего, так и дальнего зарубежья.

«Повязывать ленточку накануне 9 мая давно стало традицией, которая объединила миллионы людей не только в России, но и за рубежом. Георгиевская ленточка – один из главных символов Победы. И мы очень рады, что в этом году Волонтеры Победы снова могут выйти на улицы своих городов и других населенных пунктов, чтобы вручить ее желающим, — говорит руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова. — Вместе с символом Победы наше Движение раздает и специальные памятки с рекомендациями по ношению Георгиевской ленточки».

«Надеюсь, что многие согласятся с написанным в них, а именно с тем, что самое лучшее место для ленты – у сердца, слева груди», — отметила она.