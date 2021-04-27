В Госдуме оценили создание в США центра по борьбе с иностранным влиянием

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, комментируя новость о создании в США центра по борьбе с иностранным влиянием, заявил, что «такие центры пригодились бы не США, а в первую очередь тем странам, в чьи дела вероломно вмешиваются сами американцы».

Накануне представитель аппарата директора Национальной разведки США сообщил о начале создания такого центра. Сообщается, что он будет «интегратором всех разведывательных данных, связанных с иностранным злонамеренным влиянием» и займется обеспечением политиков «должными оценками» по этому вопросу.

«Подобные центры нужны Соединенным Штатам, чтобы сочинять правдоподобные оправдания для их собственных нелегитимных и деструктивных действий», — считает Василий Пискарев.

«Нет сомнений, — подчеркнул парламентарий, — что этот новый центр активно включится в антироссийскую информационную кампанию и будет использоваться для вброса новых ложных обвинений в адрес России. Никто не сравнится с Соединенными Штатами по интенсивности попыток вмешиваться в чужие дела», — цитирует Пискарева телеграм-канал комитета.