Минздрав РФ назвал ожидаемую продолжительность жизни по итогам 2020 года

Минздрав РФ заявил о снижении ожидаемой продолжительности жизни по итогам 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет об итогах работы Минздрава в 2020 году и задачах на 2021 год.

Так, ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 1,84 года по сравнению с 2019 годом и составила 71,5 года.

Отмечается, что избыточная смертность обусловлена влиянием пандемии коронавируса, которая «явилась одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие».

Кроме того, Минздрав сообщил о снижении общей заболеваемости населения России в 2020 году.

Ранее были опубликованы данные о продолжительности жизни в РФ в период пандемии.