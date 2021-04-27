Минздрав РФ назвал ожидаемую продолжительность жизни по итогам 2020 года
Екатерина Зайцева
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Минздрав РФ заявил о снижении ожидаемой продолжительности жизни по итогам 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет об итогах работы Минздрава в 2020 году и задачах на 2021 год.
Так, ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 1,84 года по сравнению с 2019 годом и составила 71,5 года.
Отмечается, что избыточная смертность обусловлена влиянием пандемии коронавируса, которая «явилась одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие».
Кроме того, Минздрав сообщил о снижении общей заболеваемости населения России в 2020 году.
Ранее были опубликованы данные о продолжительности жизни в РФ в период пандемии.
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