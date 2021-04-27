В Приморье пенсионер открыл стрельбу из пневматики по подросткам

60-летний житель Приморья открыл огонь из пневматического ружья по группе подростков, один мальчик получил тяжелое ранение. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 25 апреля, недалеко от дома по улице Юбилейная в поселке городского типа Новошахтинский.

Согласно информации следствия, между мужчиной и детьми произошел конфликт из-за того, что они кидали камни в ограждение его придомовой территории.

Мужчина выстрелил из пневматического ружья по подросткам, в результате чего 13-летний мальчик получил тяжелое ранение грудной клетки, живота, его госпитализировали.

Подозреваемого задержали. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по п. «б, з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

В феврале в центре Москвы мужчина случайно выстрелил в двухлетнего ребенка из пневматического ружья.