Около 200 тысяч туристов ожидают в Сочи на майские праздники

Департамент курортов и туризма Сочи ожидает приезда около 200 тыс. туристов на майские праздники. Об этом РИА «Новости» сообщил директор департамента Роман Бушманов.

«Активный туристический сезон на курорте начнется с мая. На праздники в Сочи ожидается до 200 тысяч гостей. Город и предприятия туристической отрасли готовятся самым серьезным образом, идут работы по благоустройству, готовятся к открытию пляжи», — сказал Бушманов.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский написал в своем Telegram-канале, что для удобства гостей в городе планируют оптимизировать дорожную сеть.

«Часть из них будут путешествовать на автомобилях, поэтому важная задача сейчас — оптимизировать дорожную сеть курорта. Совместно с минтрансом края провели комиссионное обследование объектов ремонта дорожной инфраструктуры в Лазаревском районе», — отметил он.

Ранее Сочи был назван самым популярным туристическим направлением внутри страны. По данным сервиса для планирования путешествий «OneTwoTrip», именно в этот город летом 2021-го планируют отправиться 16,8% респондентов. Второе место в рейтинге занял Симферополь, а третье — Москва.