Японцы захотели нарастить ядерный арсенал после размещения российских танков на Курилах

Японцы в комментариях новостного портала Kyodo News возмутились после публикации новости о размещении российских танков на Курилах.

Портал опубликовал новость, согласно которой на Курильских островах размещены танки Т-80БВ, которые заменили танки Т-72Б.

«О совместной хоздеятельности не может быть и речи. В ближайшее время Китай может напасть на Окинаву, а Россия — на Хоккайдо, поэтому необходимо готовиться, включая возможность получения ядерного оружия. Если не изменить мирную Конституцию, Япония исчезнет», — написал один из комментаторов.

«Если Россия отдаст острова, она лишится контроля над входом в Охотское море, где находятся российские атомные подводные лодки. С точки зрения России для врагов откроется путь до Камчатки. Она продолжит контролировать Курилы под любым предлогом. Их можно вернуть только силой», — добавил другой читатель.

По мнению другого комментатора, Японии следует увеличить численность сил самообороны.

«Северное направление нужно фортифицировать. Между тем дальше новостей о том, что Россия наращивает военную мощь, дело не идет», — говорится в сообщении.

Другие читатели разочаровались в возможности когда-нибудь вернуть «северные территории».

Некоторые пользователи потеряли надежду, что их страна когда-нибудь сможет вернуть «северные территории».

Кунашир — один из главных островов Курильского архипелага, после капитуляции Японии в 1945 году был оккупирован Советской армией. Через год, после короткого периода совместного проживания, 17 тыс. японцев и айнов, проживавших на Курилах и на Сахалине, были депортированы на остров Хоккайдо. Мирный договор о Курильских островах между двумя странами до сих пор не подписан.