Пять человек ранены из-за стрельбы в Новом Орлеане

В Новом Орлеане пять человек были ранены после того, как неизвестные открыли стрельбу в центре американского города. Об этом сообщает CNN.

Согласно сообщению, четыре человека были госпитализированы, одному медицинскую помощь оказали на месте.

Отмечается, что стрельба произошла в популярном туристическом районе.

Полиция пока не сообщала о задержании подозреваемых.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате стрельбы в американском городе Остин.

До этого неизвестный открыл огонь по объектам FedEx в штате Индианаполис в США поздно вечером в четверг, 15 апреля. Согласно видеозаписям с места преступления, стрельба произошла на стоянке перед зданием.