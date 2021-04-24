В Москве в субботу ожидается до +9°С и дождь

В Москве в субботу, 24 августа, ожидается до +9°С и дождь, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице установится в диапазоне от +7 до +9°C. Установится облачность с прояснениями, ожидается дождь. Ветер будет западным, его скорость составит 6-11 м/с.

Ночью температура опустится до 0...+2°C. Сохранится облачность с прояснениями, будут небольшие осадки. Ветер изменит направление на юго-западное, сохранит скорость 6-11 м/с.

Атмосферное давление днем и ночью составит 741 мм ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре москвичей предупредили о затяжном дожде и заморозках на выходных, 24 и 25 апреля.

До этого сообщалось, что синоптики ожидают две волны весеннего тепла в Москве до конца текущего месяца, однако в остальные дни до конца апреля погода в столице будет оставаться по-осеннему прохладной.