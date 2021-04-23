Вирусологи оценили эффективность длинных майских праздников для борьбы с COVID-19

Эксперты рассказали, что введение дополнительных выходных дней с 4 по 7 мая поможет избежать увеличения заболеваемости COVID-19, только если люди будут соблюдать противовирусные ограничения, сообщает РБК.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что увеличение количества выходных действительно может замедлить эпидемический процесс. Однако, по его словам, существует риск новых заражений, если люди начнут собираться большими компаниями и будут организованы массовые мероприятия.

Вознесенский также добавил, что не видит существенных предвестников к формированию третьей волны COVID-19 после майских праздников. Он объяснил это наличием спада количества заболевших, по сравнению с декабрем и январем. Эксперт объяснил, что несмотря на повышение заболеваемости, происходящее в последние недели, избежать третьей волны поможет вакцинация.

«Все зависит от того, будут ли россияне включать голову и смогут ли в должной мере серьезно относиться к ситуации», — заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Она подчеркнула, что отъезд горожан на дачи благотворно скажется на уровне заболеваемости.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочими днями 1-10 мая.