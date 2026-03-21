Украденные у России исторические документы выставили на продажу в Европе

Испанский аукционный дом IAA Europe S.L. выставил на торги архивные документы, предположительно похищенные из России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, обнаруживший на сайте аукциона сразу несколько лотов, связанных с российскими императорами.

Наиболее ценным лотом является указ императрицы Екатерины I, начальная стоимость которого составляет €16 тыс. (1,5 млн рублей). Помимо этого, на продажу выставлены указы Петра II и Петра III, оцененные в €10 тыс. (972 тыс. рублей) и €6 тыс. (583 тыс. рублей) соответственно. В списке также присутствуют документы, подписанные Екатериной II, Александром II, а также декрет Александра III.

По мнению одного из архивистов, представленные на аукционе документы с высокой вероятностью были украдены. Он пояснил, что если указы могли существовать в нескольких копиях, то письма, как правило, уникальны.

Канал отмечает, что ранее стало известно об исчезновении указа Петра II, который впоследствии был выставлен на торги на французском аукционе и продан за €3120.

