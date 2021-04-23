Россия отправила в Узбекистан первую партию вакцины «Спутник V»

Власти Узбекистана в пятницу, 23 апреля, получили первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Отмечается, что доставка препаратов была осуществлена при содействии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Спутник V» был сертифицирован и одобрен для массового применения в Узбекистане 17 февраля.

«Процесс сертификации начался только после получения от разработчиков необходимых материалов, в частности результатов третьей стадии клинических испытаний вакцины», — уточнили в ведомстве.

В Узбекистане 1 апреля началась кампания по вакцинации населения от COVID-19. На первом этапе (апрель) прививку в первую очередь получат люди старше 65 лет, медицинские работники. Помимо российской вакцины, в республике используют препарат британо-шведской компании AstraZeneca и рекомбинантную китайскую вакцину Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. В марте Узбекистан получил всего 1,6 млн доз этих препаратов, к настоящему времени привито почти 490 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Сербии стартовала вакцинация населения «Спутником V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Российский препарат уже зарегистрирован в 61 стране с общим населением свыше 3 млрд человек.