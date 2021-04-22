Врач рассказал, вредно ли для сердца спать на левом боку

Кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман ответил, может ли сон на левом боку нанести вред здоровью сердца. Об этом он рассказал в программе «Жить здорово».

По словам специалиста, человек может спать в привычной позе. Сон на боку не влияет на сердце, поскольку оно находится за каркасом из ребер и надежно защищено.

«И когда вы лежите на правом боку, на левом боку, на спине, на него ничего давить не может. Поэтому спите так, как вы привыкли», — сказал врач.

Ранее врач-терапевт назвала методы профилактики гипертонии. По ее словам, для профилактики и борьбы с гипертонией важны аэробные нагрузки, например ходьба, которая тренирует сердечную мышцу, а также помогает скорректировать массу тела.

Врач-диетолог назвала диету для профилактики и предотвращения болезней сердца. По словам специалиста, важно соблюдать определенный рацион, а не только отказаться от отдельных продуктов, чтобы предотвратить недуги.