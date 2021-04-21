Глава АНО «Россия — страна возможностей» оценил послание президента парламенту

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров прокомментировал ряд тем, которые озвучил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«В этом году послание было посвящено в первую очередь вопросам внутренней политики, поддержки людей. Наверное, неудивительно, потому что мы сейчас выходим из такого тяжелого периода пандемии», — заметил Комиссаров.

«И то, сколько сегодня слов благодарности президент сказал самым разным людям. Мне было очень-очень приятно. Это были слова благодарности волонтерам и врачам, конечно, учителям, молодежи в целом», — констатировал он.

«И, наверное, нет никого, кто бы сегодня не услышал какие-то меры поддержки, важные именно для этого человека, именно для этого направления», — подытожил Комиссаров.