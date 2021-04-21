Мурашко сообщил, что в России высокая активность вакцинации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что активность вакцинации населения от COVID-19 в стране достаточно высокая. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, планируется привить от коронавирусной инфекции 60% населения страны до августа текущего года.

«Поскольку Минздрав отвечает за организацию, мы планируем провакцинировать 60% до августа», — подчеркнул министр.

Мурашко добавил, что считает абсолютно реальной идею создания в течение 4 дней российских тест-систем. Они могут потребоваться, если будут выявлены новые мутации вируса.

«Мы это делаем, сегодня у нас уже такие наработки есть. Разработать и, главное, еще потом утвердить ее специфичность», — добавил он.

За последние сутки в России зафиксирован 8 271 случай коронавируса. Наибольшее число новых случаев заражения зарегистрировали в Москве (1988), Санкт-Петербурге (693) и Московской области (586). За весь период пандемии в России выявлено более 4,7 млн случаев инфицирования.

Ранее в Сингапуре создали систему тестирования на COVID-19 через дыхание.