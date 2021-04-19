В ВОЗ рассказали, когда коронавирус будет взят под контроль

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса будет взята под контроль в ближайшие месяцы. Об этом пишет «Интерфакс».

«У нас есть инструменты, чтобы взять эту пандемию под контроль в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансированно», — сказал Гебрейесус.

В то же время глава ВОЗ отметил, что обеспокоен «тревожными темпами» распространения коронавируса в мире, среди возрастной группы людей от 25 до 59 лет;

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила режим чрезвычайной ситуации в сфере мирового здравоохранения на три месяца.

В мире коронавирусом заразились 142 миллиона человек, умерли больше трех миллионов пациентов. На первом месте в мире по распространению вируса находятся США (32 миллиона случаев и 581 тысяча смертей). Далее следуют Индия (15 миллионов случаев и 179 тысяч смертей), Бразилия (почти 14 миллионов случаев и 373 тысячи смертей) и Франция (пять миллионов случаев и 100 тысяч смертей). За последнюю неделю было выявлено рекордное число случаев.