В «слитой» базе сторонников Навального обнаружились их личные данные

База данных сторонников Алексея Навального, которая попала в руки неизвестных, содержит персональные данные, передает в понедельник «Интерфакс».

Агентство напоминает, что об утечке базы данных с электронными адресами пользователей стало известно еще 16 апреля.

Тогда соратники Навального заявили, что «слитая» информация — «это исключительно база электронных адресов, без фамилий, имен или каких-либо уточняющих данных».

Однако, по сообщению «Дождя», людям, числящимся в этой базе, пришло письмо от тех, кто получил к ней доступ.

В частности, корреспондент «Дождя» получил письмо со своей датой рождения, ФИО и адресом регистрации. «Через несколько дней подобное письмо получит твой работодатель», — говорится в письме.

В команде Навального принесли извинения и уточнили, что утечка базы электронных адресов его сторонников связана с тем, что их бывший сотрудник с доступами смог скачать почтовые логи сервера.

*ФБК внесён Минюстом в список иностранных агентов