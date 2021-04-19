В домах на Сахалине обнаружены трещины после землетрясения

В жилых домах поселка Тымовское на Сахалине после землетрясения магнитудой 3,3 были обнаружены трещины, сообщает «КП-Сахалин».

По словам местных жителей, некоторые многоэтажки «разошлись по шву». Издание со ссылкой на экспертов уточняет, что повреждения не привели к нарушению конструктивных элементов зданий.

Очевидцы делятся снимками повреждений в местных социальных сетях. Они также жалуются на появление трещин в жилых домах №18 и №20 на улице Харитонова. Кроме того, в школе №1 в результате мощных толчков осыпалась штукатурка, на верхних этажах образовались трещины, в кабинетах попадали зеркала. Сотрудники учреждения занимаются ликвидацией последствий землетрясения, пишет издание.

Позже в Telegram-канале «ЦУР Сахалинской области» сообщили, что в школе №1 возобновился учебный процесс. В заявлении уточняется, что безопасности учеников и педагогов ничто не угрожает.