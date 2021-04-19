Самолет рейса Париж – Токио экстренно сел в Новосибирске

Пассажирский самолет японской авиакомпании All Nippon Airways, выполнявший рейс из Парижа в Токио, экстренно сел в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Члену экипажа стало плохо, в связи с чем была совершена экстренная посадка», – рассказала представитель новосибирского авиаузла.

По предварительным данным, у командира воздушного судна произошел инсульт, сообщили агентству в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«Причина предварительная — инсульт у командира воздушного судна. В настоящее время экипаж, в том числе резервный, находится на отдыхе», – заявили в ведомстве.

В феврале текущего года в московском аэропорту Шереметьево экстренно приземлился самолет Boeing-777, выполнявший рейс Гонконг — Мадрид. Самолет, находясь в воздухе, передал информацию об отказе одного из каналов управления левым двигателем. После этого в столичный аэропорт был направлен запрос на совершение посадки.