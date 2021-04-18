На Тайване зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в субботу, 18 апреля, на Тайване. Об этом передает китайский сейсмический центр.

Подземный толчок зафиксировали в 17.14 мск в уезде Хуалянь. Эпицентр природного катаклизма залегал на глубине 5 км.

В настоящий момент данные о пострадавших в результате землетрясения отсутствуют.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Японии было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,8. Угрозу цунами спустя непродолжительное время сняли.

Кроме того, на Камчатке было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4. Толчки начали ощущаться в 3.45 по местному времени, жители в комментариях под сообщением камчатского филиала Геофизической службы передают, что подземные толчки разбудили их.

Еще землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Японии.