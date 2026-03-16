Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Опрос показал, что большинство болгар поддерживают требования России к Украине

Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Большинство болгарских граждан поддерживают требования России в разрешении конфликта на Украине. Такой опрос опубликовала газета «Труд», исследование провело агентство «Сова харис».

Гражданам задали вопрос: «Какой из двух возможных исходов окончания войны на Украине вам наиболее близок?».

52,5% опрошенных заявили, что их устроит «немедленное начало переговоров по разрешению конфликта на условиях, отвечающим требованиям России». При этом лишь 15,8% граждан считает, что нужно ждать, пока Украине не получит более выгодные позиции для начала переговоров. 31,7% воздержались от выбора одного из предложенных вариантов.

Они также ответили на вопрос о дальнейшем развитии отношений между Болгарией и Россией. 37,5 граждан выразили мнение, что Болгария должна поддерживать отношения с РФ, как с соседом, но соблюдать санкции ЕС. За отмену санкций высказались 25,3%, а 17,5% опрошенных уверены, что Софии стоит держаться от Москвы как можно дальше.

Опрос проводился с 7 по 12 марта среди 1 000 граждан страны.

Недавно другой опрос показал, что каждый пятый поляк выступает принципиально против вступления Украины в Евросоюз, а больше половины считают, что ее можно принять в ЕС только после выполнения всех стандартных требований.

Ранее другой опрос показал, что большинство поляков не считают отношения с Украиной партнерскими.

 
Теперь вы знаете
Появился обновленный список профессий, в которых россиян заменит ИИ. Кому пора беспокоиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!