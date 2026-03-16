Большинство болгарских граждан поддерживают требования России в разрешении конфликта на Украине. Такой опрос опубликовала газета «Труд», исследование провело агентство «Сова харис».

Гражданам задали вопрос: «Какой из двух возможных исходов окончания войны на Украине вам наиболее близок?».

52,5% опрошенных заявили, что их устроит «немедленное начало переговоров по разрешению конфликта на условиях, отвечающим требованиям России». При этом лишь 15,8% граждан считает, что нужно ждать, пока Украине не получит более выгодные позиции для начала переговоров. 31,7% воздержались от выбора одного из предложенных вариантов.

Они также ответили на вопрос о дальнейшем развитии отношений между Болгарией и Россией. 37,5 граждан выразили мнение, что Болгария должна поддерживать отношения с РФ, как с соседом, но соблюдать санкции ЕС. За отмену санкций высказались 25,3%, а 17,5% опрошенных уверены, что Софии стоит держаться от Москвы как можно дальше.

Опрос проводился с 7 по 12 марта среди 1 000 граждан страны.

Недавно другой опрос показал, что каждый пятый поляк выступает принципиально против вступления Украины в Евросоюз, а больше половины считают, что ее можно принять в ЕС только после выполнения всех стандартных требований.

Ранее другой опрос показал, что большинство поляков не считают отношения с Украиной партнерскими.