Глава Еврокомиссии раскрыла, как война в Иране влияет на экономику Евросоюза

Операция США и Израиля в Иране наносит ущерб экономике Евросоюза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью агентству Reuters.

«Продолжительные перебои в поставках нефти и газа из Персидского залива нанесут значительный удар по экономике ЕС», — сказала она.

Фон дер Ляйен пообещала принять «краткосрочные адресные меры», направленные на снижение цен на энергетику, включая цены на электроэнергию.

16 марта газета The Wall Street Journal написала, что энергетический шок, вызванный войной на Ближнем Востоке, нанесет сокрушительный удар по экономике Европы. В материале отмечается, что рост цен на энергоносители может ускорить деиндустриализацию, так как энергоемкие отрасли (например, химическая промышленность) закрывают заводы и переносят производство в США и Китай.

По словам главного экономиста Capital Economics Нила Ширинга, при темпах экономического роста около 1% цена на нефть в $125 и выше может привести Европу к рецессии.

6 марта экономист Алексей Зубец заявил, что европейским странам удастся избежать энергетического коллапса в связи с военной операцией США против Ирана во многом благодаря теплой весне.

