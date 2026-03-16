В Европе испугались одного решения США по Ормузскому проливу

CNN: ЕС боится, что США переложат на него патрулирование Ормузского пролива
В Европе боятся, что США в ближайшие недели объявят о победе в военном конфликте на Ближнем Востоке и оставят работу по патрулированию Ормузского пролива на европейские страны. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Чиновники из Европы говорили, что один из их страхов состоит в том, что президент США Дональд Трамп объявит о победе над Ираном в ближайшие недели, а затем оставит их патрулировать пролив», — отметил телеканал.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Вашингтон добивается от союзников по НАТО и партнеров среди арабских государств активных действий для открытия Ормузского пролива.

9 марта президент России Владимир Путин заявил, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

Ранее в США пообещали запомнить отказ стран НАТО помогать с Ираном.

 
