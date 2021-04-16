Горячую воду начнут отключать в Москве с 11 мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра в правительстве столицы Петра Бирюкова.

Он напомнил, что каждый год плановые отключения горячей воды в городе проводятся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому.

По словам Бирюкова, эта мера необходима для качественного проведения гидравлических испытаний, благодаря которым можно выявить вероятные ненадежные участки тепловых сетей и быстро принять меры по их устранению.

Соответствующие работы планируется завершить до 1 сентября. За этот период будут осуществлены гидравлические испытания на более 16 тыс. км сетей.

В настоящее время срок отключения горячей воды не превышает 10 дней, в прежние годы горожан могли лишить горячей воды на 20 и более суток.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков назвал сроки отключения отопления в столице.