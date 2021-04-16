Горячую воду начнут отключать в Москве с 11 мая
Горячую воду начнут отключать в Москве с 11 мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра в правительстве столицы Петра Бирюкова.
Он напомнил, что каждый год плановые отключения горячей воды в городе проводятся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому.
По словам Бирюкова, эта мера необходима для качественного проведения гидравлических испытаний, благодаря которым можно выявить вероятные ненадежные участки тепловых сетей и быстро принять меры по их устранению.
Соответствующие работы планируется завершить до 1 сентября. За этот период будут осуществлены гидравлические испытания на более 16 тыс. км сетей.
В настоящее время срок отключения горячей воды не превышает 10 дней, в прежние годы горожан могли лишить горячей воды на 20 и более суток.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков назвал сроки отключения отопления в столице.