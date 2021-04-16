Кровля частично обрушилась у горящего на 700 «квадратах» склада в Москве

Частичное обрушение кровли произошло в горящем на площади 700 квадратных метров складском здании на юго-востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС России.

По данным ведомства, пожар происходит на третьем этаже здания, зафиксировано открытое горение.

«Площадь загорания составляет около 700 кв. метров. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли», – рассказали в МЧС.

Другой крупный пожар в складском помещении произошел в подмосковной Электростали 9 апреля. Изначально площадь возгорания составляла 1 тыс. «квадратов», однако она увеличилась более чем в три раза — до 3,6 тыс. кв. м, огонь охватил всю площадь склада. Произошло обрушение кровли и стен, никто не пострадал.