В Гидрометцентре предупредили москвичей о ночных заморозках

Возвращение ночных заморозков ожидает москвичей на следующей неделе, предупредила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Об этом она рассказала в беседе с «Российской газетой».

Так, в ночь на 20 апреля в Москве и Московской области температура воздуха может опуститься до -1°С, а в ночь на 21 апреля ожидается от 0°С до +5°С, возможны также смешанные осадки в виде дождя со снегом.

По словам Паршиной, похолодание объясняется приходом в регион скандинавского циклона, который вытеснит все теплые антициклоны. При этом циклон не задержится надолго, а дневные температуры будут достигать от +9°С до +14°С. Кроме того, до середины следующей недели в столице и области не ожидается сильных дождей.

13 апреля в Москве был побит рекорд по теплу, а 14 апреля был повторен рекорд 59-летней давности.